Fondi per le scuole, Strianese: Garantire lezioni in sicurezza Risorse destinate ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione funzionale

Il Ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, ha siglato il decreto di assegnazione dei fondi destinati all'edilizia scolastica delle scuole superiori della Provincia di Salerno. Sono stati destinati agli istituti secondari superiori più di 20 milioni di euro.

"Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – per questa assegnazione molto importante, che sarà gestita dalla Provincia di Salerno, d'intesa con le comunità scolastiche e le istituzioni territoriali. Questa dotazione economica ci permetterà di realizzare un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico in tutto il nostro territorio.

Per questo voglio ringraziare particolarmente l'On. Piero De Luca, che ci ha sostenuto in Parlamento, grazie al suo impegno potremo avviare una vera e propria rivoluzione infrastrutturale nel settore scolastico. Soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica abbiamo la necessità di garantire un diritto allo studio in sicurezza. Lo dobbiamo ai nostri studenti, ma a tutte le comunità scolastiche. Destineremo quindi queste risorse a lavori di ristrutturazione funzionale, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla ottimizzazione energetica, alla messa in sicurezza sanitaria, a manutenzioni straordinarie di impianti, palestre e laboratori.

Sostanzialmente potremo lavorare per tutelare il diritto allo studio dei nostri ragazzi, ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche, parlo cioè di dirigenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie.

La Provincia c’è e continua il proprio impegno in perfetta sinergia istituzionale con l’obiettivo di dare risposte concrete ai territori.”