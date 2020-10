Covid, tamponi privati: i laboratori in provincia di Salerno All'elenco pubblicato si aggiungeranno altri centri che stanno completando la registrazione

E' stato reso noto dall'Unità di crisi della Regione Campania l'elenco dei laboratori privati accreditati per effettuare i tamponi molecolari. Sono, al momento, 119 le strutture autorizzate ad effettuare i tamponi in Campania, ma la lista è destinata ad arricchirsi dal momento che "altri centri stanno completando la registrazione sulla piattaforma regionale. L'elenco pubblicato anche sul sito della Regione sarà quindi ulteriormente integrato nelle prossime ore". Comunicano dall'unità di Crisi.

In provincia di Salerno sono 19 i laboratori privati accreditati per effettuare i tamponi. Nessuno, per adesso, in centro città. Ecco la lista:

Istituto Santa Chiara, Via Pio X 47 ad Agropoli

Laboratorio padovano srl, Via Zurlo 75 ad Angri

Casa di cura Salus, Via Confalonieri 4 a Battipaglia

BUSLAB, Via Giacumbi 5 a Battipaglia

Laboratorio Analisi Rocco, Via Cutinelli 1 a Baronissi

Laboratorio Analisi Inglese, Via della Repubblica 97 a Capaccio Scalo

Analisi Cliniche Gravagnuolo, Via Marcello Garzia 5 a Cava de' Tirreni

BIOCAVA, Piazza De Marinis a Cava de' Tirreni

Medical Control, Via A. Tesauro 38 a Giffoni Valle Piana

EHRLICH, Via Trieste 9 a Mercato San Severino

Laboratorio Biochimica, Via Nazionale a Padula

Laboratorio CEDIP , Via Filettine 2 a Pagani

Laboratorio SALUS, Corso Umberto I 125 a Pontecagnano Faiano

Laboratorio Ultrabios, Via San Clemente 164 a Nocera Inferiore

Analisi Cliniche MILANO, Via Vescovado 26 a Nocera Inferiore

Istituto Polidiagnostico D'Agosto, Via Atzori 139 a Nocera Inferiore

MICRON, Corso Mario Pagano 61 a Roccapiemonte

Laboratorio IMMUNOTEST, Via Provinciale Nuova a San Gregorio Magno

Analisi Cliniche Ce.A.M. , Piazza Spera a San Valentino Torio