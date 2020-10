Sopralluogo del sindaco Napoli sul Masso della Signora Ricognizione con la Protezione Civile suoi luoghi interessati dai vasti incendi del mese scorso

Nella giornata di ieri il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno e all'assessore al Bilancio Luigi Della Greca, si sono recati nei luoghi interessati dai vasti incendi di un mese fa sul Masso della Signora e sul Monte Stella.

Sul posto, per un sopralluogo tecnico, anche le squadre della Protezione Civile nazionale con l'ing. Marco Benedetti per effettuare una ricognizione finalizzata alla concessione del finanziamento delle opere da mettere in campo.

A sollecitare l'impegno e l'attenzione della Protezione Civile, anche su richiesta del sindaco Napoli, è stato il deputato Dem Piero De Luca, che sta lavorando anche a livello nazionale per una riflessione seria sulle tante problematiche ambientali che affliggono il nostro Paese e in particolare per il sostegno alla richiesta di stato di emergenza in relazione agli ultimi eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio.