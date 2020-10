Covid nel Salernitano: nuovi contagi tra i camici bianchi Positivi un medico a Polla e 2 infermieri al Ruggi.Caso sospetto in uno studio pediatrico ad Eboli

Ancora un medico positivo al Coronavirus nell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Si tratta di un professionista che lavora al pronto soccorso, il suo contagio è emerso durante lo screening a tappeto effettuato su tutto il personale del nosocomio cittadino. Il reparto è stato sanificato ed è, quindi, aperto regolarmente. Il medico è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Negativi, invece, tutti gli altri tamponi effettuati a personale sanitario e pazienti, compresi quelli ai contatti del medico di geriatria dell’ospedale di Polla risultato positivo qualche giorno fa.

Aumentano, intanto, i contagi dei camici bianchi in altri ospedali in provincia di Salerno. Proprio nel nosocomio del Capoluogo, dopo urologia, ortopedia, ginecologia e terapia intensiva al Da Procida, sono stati accertati altri due infermieri positivi al covid nel reparto di Neurochirurgia del Ruggi. Sarebbero, invece, 11 i nuovi contagi nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, tra medici, personale ed anche pazienti. Sale a 24 il totale di tamponi positivi rilevati nel nosocomio.

Caso sospetto in uno studio pediatrico ad Eboli. Positivo al test rapido un collaboratore di uno studio pediatrico cittadino. "Siamo in attesa dell'esito del tampone Rino-Faringeo.Risulta invece, già, positivo al tampone un suo congiunto. Entrambi si trovano in regime di quarantena. La situazione è costantemente monitorata." A dichiararlo Il Sindaco f.f Luca Sgroia

Anche in altri comuni del Salernitano non si arresta il contagio. Un nuovo tampone positivo è stato rilevato a Pertosa. Si tratta di una ragazza, sottoposta a tampone poiché rientrata da fuori regione, asintomatica ed in isolamento insieme alla sua famiglia. Un nuovo caso Covid anche a Vietri sul Mare, dove i contagi in città salgono a 2. Il sindaco Giovanni De Simone fa sapere di aver “attivato tutti i protocolli e messo in quarantena i contatti stretti.”

Ancora un alunno positivo a Baronissi. La conferma è arrivata in mattinata dal primo cittadino Gianfranco Valiante. Si tratta di un alunno della scuola media “Villari” la cui classe, già in precedenza, era stata chiusa e messa in quarantena dall’Asl. Sono trenta, ad oggi, le persone positive al coronavirus nel comune. “Fortunatamente tutti in buone condizioni” Sottolinea la Fascia Tricolore.

E’ stata comunicata, poi, la positività di un piccolo calciatore della scuola calcio Millenium di Salerno. “Un nostro piccolo tesserato classe 2011 insieme alla sua famiglia, sono ufficialmente risultati positivi al tampone. Abbiamo seguito prontamente il protocollo covid bloccando per questa categoria gli allenamenti e stilato una lista dell’intero gruppo 2011 con il relativo staff, per procedere con le dovute segnalazioni. A tutela maggiore dei nostri tesserati sospendiamo momentaneamente per tutte le categorie le gare amichevoli, restano confermati tutti gli allenamenti tranne che per la categoria 2011 fino a nuova comunicazione. Siamo però fiduciosi, i primi tamponi hanno dato già esito negativo. Intanto auguriamo al nostro piccolo allievo di superare questa brutta avventura prima possibile.” Comunicano dalla scuola, in attesa dell’esito di nuovi tamponi.