Covid: 21 nuovi tamponi positivi in provincia di Salerno Strianese: "Forse a molti non e' ancora chiaro di quanto sia delicata la situazione"

Nuovi contagi Covid nel Salernitano. Sono 21 i tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore dall'Asl di Salerno. 7 i nuovi contagi a Nocera Inferiore, 3 a Pagani, 3 a San Valentino Torio, 3 a Castel San Giorgio, 2 a Sarno, 2 a Salerno, 2 a Scafati, 1 a Baronissi.

Il sindaco di San Valentino Torio e presidente della Provincia di Salerno, Michel Strianese, ha reso noto che sono 27 i casi totali dall' inizio della pandemia rilevati nel comune.. 26 i cittadini attualmente positivi. Per adesso un solo guarito.

"Oggi piu' di 1.100 nuovi casi in Campania. Ieri furono piu' di 800. In Italia aumentano ancora ed oggi sono 8.800 (ieri furono 7.300). Forse a molti non e' ancora chiaro di quanto sia delicata la situazione. - Dichiara il sindaco del comune e presindente della provincia di Salerno, Michele Strianese - Dispiace che molti se la prendono con le istituzioni che invece stanno cercando di contenere la diffusione del contagio. Senza restrizioni i contagi aumenteranno, e cosi i malati e cosi i morti. La matematica non e' un' opinione. Cerchiamo di tenere duro. Ed evitiamo polemiche quando e' possibile."