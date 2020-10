Incatenato al suo locale: "Vi state prendendo le nostre vite" La protesta del direttore di un locale a Salerno dopo l'ultima ordinanza firmata da De Luca

Dopo l'ultima ordinanza firmata dal presidente De Luca, Francesco Costantino, direttore della “Sala Varese” nella serata di ieri si è incatenato al cancello d’ingresso al suo locale. Le nuove misure emanate per contrastare la diffusione del contagio Covid si sono fatte ancor più restrittive. Tante sono le polemiche che arrivando dal mondo dei commercianti e della ristorazione, i settori che più stanno chiedendo aiuto.

“Vi siete presi l’ultimo briciolo di dignità – ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook – Non ci siamo mai arresi di fronte a nulla, ma con questo vi state prendendo le nostre vite”.

In tantissimi hanno commentato le sue parole incoraggiandolo a "non mollare", ma il danno per il direttore della Sala Varese è grande. "30mila euro saltati tra compleanni e lauree, nonostante l’assenza di musica e festeggiamenti. Non ci rialziamo più." Scrive nei commenti.

E non è mancata la polemica su alcune misure adottate: "I locali sono ambienti sicuri e controllati, la strada, i mezzi pubblici no!". Si conferma uno dei settori più colpiti, dunque, quello della ristorazione e della movida.