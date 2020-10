Salerno, storico locale chiude: "Grazie De Luca" L'ennesima attività commerciale che, spinta dalla nuova ordinanza, ha deciso di chiudere

Ancora un altro locale salernitano ha deciso di chiudere i battenti. Così, dopo che un esercenze ha deciso di incatenarsi dinanzi al suo locale, come simbolo di protesta, anche un'altra storica attività commerciale ha deciso di non rialzare le saracinesce. E' quanto dichiarato sulla pagina Facebook dell'attività, "Alla Zeppola d'oro", storica pasticceria salernitana, a seguito dell'ultima ordinanza firmata in tarda serata ieri dal governatore Vincenzo De Luca.

"Vista l’ultima ordinanza Regionale, nella quale la chiusura per la nostra attività é obbligatoria per le 21:00, comunichiamo alla nostra clientela che chiuderemo definitivamente visto che il nostro prodotto è consumato da tutti nelle ore serali/notturne. Grazie a tutti i nostri clienti che ci hanno preferito in questi anni, ma un grazie particolare va a Vincenzo De Luca". Scrivono i proprietari sulla pagina dell'attività. La zeppola d'oro, locale ventennale di Salerno, chiude così definitivamente. Una scelta sofferta che, nel corso degli ultimi giorni, è stata presa da molti gestori di locali che non riescono ad andare avanti con orari limitati.