Covid nel Salernitano: 79 positivi su 960 tamponi processati 22 positivi a Nocera Inferiore: ecco i dati dei laboratori del Ruggi ed di Eboli

L'ultimo dato in merito ai nuovi casi di Coronavirus in provincia di Salerno rende noti i risultati dei tamponi processati sia dai laboratori del Ruggi di Salerno che quelli di Eboli. Sono stati 960 i tamponi analizzati, dei quali 79 quelli risultati positivi.

22 sono i nuovi casi positivi a Nocera Inferiore. 9 quelli a Salerno dove, in mattinata, il sindaco Vincenzo Napoli aveva comunicato un totale di 56 casi in città. 8 i nuovi positivi a Cava de' Tirreni, 6 a Pagani dove il sindaco Lello De Prisco ha confermato la presenta di 67 persone positive in città.

4 i nuovi casi Covid a Giffoni Sei Casali, 6 a Scafati, 3 a Roccapiemonte, 3 a Eboli, 3 a Sapri, 2 a Santa Marina, 2 a Baronissi.

Ancora, poi, 1 tampone positivo per ognuno dei seguenti comuni: Nocera Superiore, Atena Lucana, San Valentino Torio, Tramonti, Contursi, Bellizzi, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Ricigliano, Battipaglia, Vibonati.

"Non è ancora giunto l’ultimo report dal Laboratorio di Eboli, con relativo a circa 250 tamponi. Di tale report si darà conto nella comunicazione di domani." Fanno sapere dall'Asl.