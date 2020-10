Covid: ad Eboli 20 casi, multate 4 persone senza mascherina Nuovi casi in provincia di Salerno, gli ultimi dati dell'Asl

Ancora contagi a Salerno e provincia. L'ultimo aggiornamento fornito dall'Asl di Salerno rende noti altri 5 tamponi positivi, individuati dal laboratorio di Eboli la sera del 16 ottobre. In questo parziale 1 nuovo caso è stato rilevato ad Agropoli, 1 ad Angri, 1 a Corbara, 1 a Montecorvino Rovella, 1 a Serre.

Nella tarda serata di ieri sono poi stati forniti i dati relativi ai 408 tamponi processati dal laboratorio del Ruggi nelle ultime 24 ore. Sono emersi 10 nuovi positivi: 3 a Salerno, 2 a Eboli, 1 a Scafati, 1 a Campagna, 1 a San Valentino Torio, 1 a Cava dei Tirreni, 1 a Pellezzano. A questi, si aggiungono i tamponi positivi rilevati dai laboratori di Eboli che sranno, invece, comunicati nella serata di oggi.



Sale a 20, dunque, il numero complessivo dei casi positivi Covid-19 a Eboli. "Gli agenti della polizia municipale con il comandante Sigismondo Lettieri hanno effettuato controlli serrati sul territorio ed hanno elevato 4 contravvenzioni per mancato utilizzo della mascherina di protezione e numerose verifiche sono state effettuate presso il mercato settimanale.

L'emergenza coronavirus è sempre in atto e non bisogna mai abbassare la guardia. Occorre il responsabile e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni vigenti." Ha dichiarato Il sindaco facente funzione Luca Sgroia

Ancora un nuovo positivo, dunque, a San Valentino Torio. I casi totali dall' inizio della seconda ondata sono 30, tra questi, i cittadini attualmente positivi sono 29, di cui 1 ospedalizzato e tutti gli altri in isolamento domiciliare. Un guarito.



"In Italia oggi si sono avuti 11.000 contagi. Anche in Campania aumentano ancora: 1.410 Dati elevatissimi che fanno davvero riflettere. Come vedete, purtoppo, di giorno in giorno la situazione peggiora. Il numero e' destinato a salire perche' sono centinaia i tamponi che si stanno praticando ai contatti diretti dei positivi. Nonostante alcune restrizioni siano state gia' imposte. L' intento delle restrizioni e' quello di limitare la diffusione del contagio perche', asintomatici a parte, bisogna evitare che l' infezione colpisca persone anziane o cittadini che hanno gia' sofferenze e patologie. Bisogna cioe' evitare che le persone perdano la vita. Questa e' la prima cosa. Cerchiamo di capirla. Auguriamo a tutti i nostri concittadini di guarire presto e di tornare alla loro vita di sempre. Forza e Coraggio." Le parole del primo cittadino e presindende della provincia di Salerno Michel Strianese.