Tamponi Covid drive-in: la richiesta del sindaco di Angri Aumentano i casi in provincia: positivo presidente della Pro Loco Teggiano, 2 contagi a Pellezzano

Dare la possibilità ai cittadini di poter effettuare i tamponi orofaringei e nasofaringei nel parcheggio retrostante la Casa Comunale di Piazza Crocifisso, in modalità drive-in. E' questa la richiesta del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli che ha inoltrato la domanda al direttore del distretto sanitario 61 dell' ASL Salerno, Pio Vecchione, per rafforzare e migliorare il servizio di screening sul territorio dopo aver già attivato, primo comune nell'Agro, un’unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA).

“Attraverso questo sistema ci si potrà sottoporre al tampone senza scendere dall’auto, rispettando ancora di più il distanziamento e previa prenotazione. - Ha dichiarato il sindaco - Inoltre, abbiamo chiesto di poter disporre di una tendostruttora mobile per il personale medico, da poter richiedere alla Protezione Civile Regionale."

Aumentano intanto i casi Covid in provincia. In serata, è stata comunicata la positività di un docente della scuola alberghiera di Sant’Arsenio, residente nel comune di Teggiano. In mattinata, poi, sempre a Teggiano è emerso un nuovo contagio. Ad esser risultato positivo Biagio Matera, presidente della Pro Loco.

Due nuovi positivi anche a Pellezzano. A comunicarlo il sindaco Francesco Morra. Si tratta di un uomo di 78 anni che abita a Coperchia e un residente della frazione di Capezzano. L’Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti. Al momento i casi di positività sul territorio sono 5.