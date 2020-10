Battipaglia: risulta negativo al sierologico, ma ha il Covid Si trova ora ricoverato in terapia intensiva. Il sindaco:"I posti letto cominciano a scarseggiare"

C'è un nuovo caso di Coronavirus a Battipaglia, all'interno dell'ospedale "Santa Maria della Speranza". Ad esser risultato positivo un uomo cardiopatico, arrivato venerdì presso il nosocomio della città con dispnea.

"Dopo esser stato sottoposto al test sierologico, che ha dato esito negativo, il paziente è stato trasportato in radiologia a fare una radiografia del torace. - Spiega il primo cittadino Cecilia Francese, sottolineando che sono stati comunque utilizzati tutti dispositivi di protezione - Al paziente è stato fatto mettere la mascherina, e nel reparto è andato con la sedia a rotelle."

Dalla radiografia è poi emersa una polmonite bilaterale. "Il paziente è stato subito trasferito nell’area Covid dove è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva e sono state avviate le opere di sanificazione nel reparto di Radiologia - ha detto la sindaca Cecilia Francese - Ringrazio la collega che ha messo in atto tutte le precauzioni nonostante la negatività del sierologico.“

Nell'aggiornare la cittadinanza in merito all'accaduto, il primo cittadino ha poi lanciato un messaggio: "Non bisogna abbassare la guardia. Il virus sta girando velocemente, stiamo entrando in emergenza e i posti letto in terapia intensiva cominciano a scarseggiare. L’unica cosa che possiamo fare è munirci di mascherina, lavare spesso le mani e rispettare le distanze."