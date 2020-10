Raggiunti 26 casi Covid ad Angri ed Eboli,1 positivo a Giffoni Sindaco Ferraioli:"Il nuovo DPCM non generi confusione, in Campania scuole chiuse fino al 30"

Due nuovi tamponi positivi nel comune di Angri, il totale dei casi in città sale a 26. Il sindaco Cosimo Ferraioli, a seguito della conferenza stampa del Presidente Conte e del nuovo DPCM ha fornito alla cittadinanza un chiarimento in merito alla situazione scuole.

"Salvo ulteriori ordinanze della Regione Campania, le scuole in regione resteranno chiuse fino al 30 Ottobre e l’attività didattica è garantita tramite DAD, come da ultime disposizioni. Il DPCM emanato questa sera da Conte non generi confusione sulla riapertura delle scuole in Campania che resta invariata." Ha sottolineato il sindaco di Angri.

Anche il comune di Eboli raggiunge quota 26 casi Covid. Sono stati registrati altri 6 positivi in città: "Una situazione delicata che resta al centro dell'attenzione da parte degli organi sanitari preposti e che sto seguendo in prima persona. - Ha dichiarato il sindaco f.f Luca Sgroia - Il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e le verifiche amministrative da parte degli agenti della polizia municipale stanno facendo registrare una situazione tutto sommato nella norma, segno di un grande senso di responsabilità della nostra comunità."

Un nuovo contagio anche nel comune di Giffoni Sei Casali. A renderlo noto, nella tarda serata di ieri, il sindaco Francesco Munno. Le condizioni di salute del cittadino contagiato sono per fortuna buone.

L’Asl gli ha disposto l’isolamento fiduciario.