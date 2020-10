Positivo al Covid un medico a Polla, altri 3 casi ad Agropoli Nuovi contagi a Teggiano, Baronissi, Siano, Contursi e Battipaglia

Ancora un contagio tra i camici bianchi. E’ risultato positivo al Coronavirus un altro medico dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Si tratta di un professionista del reparto di cardiologia. Al lavoro per ricostruire la catena dei contatti.

Nuovi tamponi positivi anche nel comune di Agropoli. Tre nuovi casi sono stati comunicati dal primo cittadino Adamo Coppola. “2 fanno riferimento ad un operaio risultato contagiato il 13 ottobre scorso, 1 altro caso fa riferimento ad una persona, residente nel comune ma che non lavora ad Agropoli. Quest'ultimo è un nuovo caso, che nulla ha a che fare con i precedenti e per il quale si sta ricostruendo la catena dei contatti.” Ha spiegato il primo cittadino, in attesa del riscontro anche di altri tamponi. Nel comune non mancano però le buone notizie, sono risultati negativi i soggetti inseriti nella catena dei contatti del ragazzo che frequenta la scuola 'Cafarelli' di località Moio, tra i quali tutti gli insegnanti coinvolti. “Ne mancano pochi ancora da analizzare, ma abbiamo motivo di credere che possano avere lo stesso esito.” Ha dichiarato il sindaco Coppola.

Un caso anche nel Vallo di Diano. E’ risultato positivo al Covid un uomo di 60 anni a Teggiano, contatto diretto di una persona precedentemente contagiata.

Da Baronissi, Gianfranco Valiante comunica nuovi tre contagi. Si tratta di due adulti e un bimbo tutti asintomatici. “Purtroppo, malgrado i pressanti solleciti, nessuna comunicazione dell’Asl rispetto al numero dei guariti, rispetto all’esito dei tamponi processati nei giorni scorsi e rispetto ai cittadini dichiarati positivi o messi in quarantena in attesa di ultimo tampone. - Sottolinea il sindaco - Speriamo di averne in giornata al più presto.” Trentaquattro le persone attualmente positivi al coronavirus in città.

Un nuovo aggiornamento anche dal comune di Contursi Terme dove, nella giornata di ieri, erano emersi 7 nuovi casi Covid, tutti componenti della rete familiare del primo e del secondo caso positivo registrati in città. Questa mattina si è sottoposto a tampone il personale docente e non docente della scuola dell’infanzia. In attesa dell’esito dei nuovi test, i casi positivi accertati nel comune sono 10.

Giorgio Marchese, sindaco di Siano ha comunicato altri 2 positivi al Covid-19. Le persone risultate affetta dal virus sono asintomatiche ed in isolamento presso il proprio domicilio, e fanno parte del nucleo familiare del caso 4. “La situazione del nostro territorio è costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale, attivo in tutte le funzioni di supporto previste dalla pianificazione speditiva di protezione civile per il rischio da Covid-19. Alle persone interessate vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la cittadinanza.” Ha concluso la fascia tricolore. Sono 5 i cittadini attualmente positivi al Covid in città, di questi uno è ospedalizzato.

Sale a 57 il numero complessivo di persone attualmente positivi al Coronavirus nel comune di Battipaglia. Due di queste sono ricoverate. In particolare, tra sabato e domenica si sono registrati 14 nuove positività nel comune. "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle persone contagiate ed alle loro famiglie che stanno vivendo questi momenti difficili e, al contempo, invitiamo tutti ad utilizzare le mascherine nonché a rispettare le norme sul distanziamento sociale." Ha dichiarato il sindaco Cecilia Francese.