Pontecagnano: "I distributori automatici chiudono alle 18" Il sindaco: "Pericolo assembramenti, troppi giovani lì vicino". Sono 34 i casi Covid in città

Il sindaco del comune di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, tramite una diretta via social, ha fatto il punto della situazione Covid nel comune ed ha annunciato una nuova ordinanza che dispone la chiusura dei distributori automatici in città alle ore 18.

Sono 34 le persone attualmente positive in città, nessuno dei contagiati è ospedalizzato. "La situazione - ha sottolineato la fascia tricolore - è molto contenuta e gestita in maniera attenta." Di questi 34 contagi, 15 fanno parte dello Sprar, struttura di accoglienza migranti dove a fine settembre si è verificato un mini focolaio, di questi 11 sono in via di guarigione e attendono solo di esser ufficializzati come negativi. Le altre 19 persone sono in quarantena. "Non ci sono focolai o situazioni gravissime. Ci sono sicuramente dei casi che devono essere gestiti con maggiore attenzione." Ha sottolineato il sindaco Lanzara, che ha voluto, inoltre spiegare che: “E’ impensabile poter avere un vigile in ogni angolo della città. E' indispensabile che prima di tutto ci sia un comportamento civico e responsabile. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro, ma non possiamo di andare avanti solo grazie al loro impegno.”

Rispetto al nuovo DPCM, poi, spiega che è necessario intrecciare le nuove disposizioni del presidente Conte con l’ordinanza emessa dal governatore De Luca contenente normative più restrittive in alcuni ambiti quali gli orari di chiusura e ingressi in locali e ristoranti e asporto.

"Ho deciso di emettere una nuova ordinanza sui distributori automatici. Abbiamo un problema serio con i due distributori presenti sul nostro territorio, si creano assembramenti di ragazzi che sono lì, in piedi, a consumare. Devono essere equiparati a bar e ristoranti che non offrono il servizio al tavolo e chiudere alle 18. Necessario risolvere il problema degli assembramenti, soprattutto dei giovani e giovanissimi. Chiedo anche ai genitori e alle famiglie maggiore attenzione." Ha concluso la Fascia Tricolore.