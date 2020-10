Covid: 9 casi a Pellezzano, mercati sospesi a Roccapiemonte Morra:"Sono noti altri positivi sul territorio, attendiamo la comunicazione ufficiale dell'Asl"

Sono 9 i nuovo tamponi positivi rilevati nel comune di Pellezzano. Ad informare la cittadinanza il sindaco Francesco Morra. Ad esser risultati affetti dal Covid sono 3 cittadini residenti in via Filanda, di cui due minori, 2 residenti a Coperchia, 1 residente in Via della Quercia, 2 persone non residenti ma domiciliati a Capezzano e C.C. un minore residente in Pellezzano e frequentante scuola paritaria a Salerno.

Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Il Sindaco esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’ASL sta già ricostruendo la catena dei contatti.

Nel comune è stata rilevata anche una guarigione. E' risultato negativo al secondo tampone di controllo il cittadino di Coperchia risultato positivo il 6 ottobre. "Si comunica che sono noti altri casi di positività sul territorio per i quali si attende la comunicazione ufficiale dell’ASL. A breve seguiranno aggiornamenti." Aggiunge la Fascia Tricolore. "Da domenica registriamo un numero di casi importante nel nostro territorio. Siamo arrivati a circa 15 casi positivi nel nostro comune, ed è ancora in evoluzione la situazione. Nnn abbiamo un vero e proprio focoalio, sono persone che hanno avuto contatti con casi nei comuni limitrofi, ma dobbaimo stare attenti. Attendiamo la comunicazione ufficiale dell'Asl per cui ho denunciato, già nei giorni scorsi, dei ritardi nei report giornalieri ai sindaci."

Intanto, a seguito dell’ordinanza regionale emessa dal presidente Vincenzo De Luca, che conferma il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse, il sindaco del comune di Roccapiemonte, Carmine Pagano ha deciso di sospendere, fino a nuova e diversa disposizione, il mercato settimanale in città che si tiene solitamente il martedì. Attualmente a Roccapiemonte sono 10 i soggetti affetti da Covid-19, due quelli che si sono negativizzati dall'inizio della pandemia, 2 i contagi registrati nella giornata di ieri. Il Sindaco Pagano invita ancora i cittadini a tenere un comportamento corretto ed a seguire tutte le regole imposte dal Governo, dalla Regione e le Ordinanze Comunali.