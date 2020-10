Sarno: 67 casi Covid in città, 3 nuovi casi a Baronissi Valiante contro l'Asl. Robustelli:"Casi in aumento, il Ruggi ha le aree più vaste da analizzare"

Il virus circola ancora in provincia di Salerno. L’Asl ha informato il primo cittadino di baronisii, Gianfranco Valiante di altri 3 tamponi positivi in città. Si tratta di due adulti e un bambini che frequenta la scuola media “Villari”, tutti posti in isolamento domiciliare insieme ai loro familiari. Sono 37 in totale i cittadini attualmente positivi al Covid nel comune. Il sindaco Valiante si è poi unito al coro delle fasce tricolore che hanno lamentato ritardi e mancanza di comunicazione da parte dell’Asl di Salenro in merito a nuovi contagi ed eventuali guarigioni. “Da giorni ormai l’Asl ci comunica unicamente i nominativi di cittadini positivi. Null’altro, desolatamente null’altro malgrado ogni richiesta. Ho scritto, protestando per la preoccupante e triste condizione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, al Direttore Generale dell’Asl, al Responsabile dell’Unita’ di Crisi regionale. - Ha dichiarato Valiante - Esprimo ancora la mia affettuosa solidarietà e vicinanza ai concittadini positivi, alle loro famiglie ed anche alle tantissime persone in isolamento domiciliare in attesa dell’esito dei risultati dei tamponi, di cui non riescono ad avere minimo riscontro dall’organo sanitario. Speriamo si cambi presto registro!”

Raggiunta quota 67 casi a Sarno. 2 i cittadini ospedalizzati, 46 le persone guarite. A fornire un aggiornamento in merito alla situazione Covid nel comune è il vice sindaco Roberto Robustelli che sottolinea "Non vi e` alcun motivo sospetto, ne´ volonta` di questa amministrazione di celare informazioni, numeri e dati relativi ai casi Covid19. Come avevo gia` anticipato, riportare dati quotidianamente non da` la misura precisa, per cui li comunichiamo quando in piattaforma vi e` la risultanza di tutte le verifiche." Una premessa necessaria anche in virtù nel complesso lavoro che stanno portando avanti l’Asl, il dipartimento di prevenzione, i medici, l’Usca.

"I laboratori pubblici sono il Ruggi per l’area centro e nord della provincia di Salerno, dunque anche Sarno, Eboli per l’area sud. Il Ruggi ha in questo momento le aree piu` vaste e complesse da analizzare. I casi sono in aumento, non e` semplice tracciarli perche´ tante persone ricorrono a tamponi in strutture private. Questo fa si` che i dati nelle piattaforme delle Asl non siano completi. Gia` rispetto a questo, faccio un appello ai cittadini perche´ non si dovrebbe ricorrere ai tamponi senza motivazione. Per cui, ricordo, che il protocollo si attiva per i sintomatici e per i contatti diretti di positivi. Per questi ultimi, gia` nel tracciare la linea di contatto, scatta la quarantena ed il successivo tampone che non viene eseguito immediatamente perche´ potrebbe dare un esito di “falso negativo”. E’ importante, quindi, restare in isolamento ed attendere alcuni giorni prima della verifica. I risultati, siccome i tamponi nella nostra Asl sono aumentati in maniera esponenziale, capita possano giungere dopo 2/3 giorni. Una attesa che non va ad inficiare alcuna attivita` perche´ si tratta comunque di persone gia` in quarantena." Sottolinea Robustelli.

"La modifica dei tempi di quarantena, a 10 giorni, e il riscontro con 1 solo tampone di negativizzazione, ha ulteriormente cambiato i protocolli ai quali tutti si stanno adattando con nuove misure. E’ importante non ricorrere ai tamponi per paura, ansia, ma solo in caso di attivazione dei dovuti protocolli. Chiedo alla comunita` la massima responsabilita` e collaborazione, in un momento difficile per tutti. Siamo vicini a chi sta combattendo questa dura battaglia contro il virus, siamo in contatto con le famiglie. Non lasceremo nessuno solo, ne´ indietro. Siamo una comunita` unita contro lo stesso nemico invisibile. Ce la faremo con la forza di tutti." Conclude il vice sindaco di Sarno.

Ancora due tamponi positivi a Nocera, si tratta di due cittadini già in isolamento preventivo. In totale si registrano 4 contagi in città. Altri due casi anche a Mercato San severino, si tratta di cittadini esidenti al Capoluogo, asintomatici ed attualmente sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Un nuovo caso di contagio da Coronavirus anche a Fisciano. Si tratta di un bambini che giù dal 9 ottobre non frequentava la scuola, attualmente in isolamento domiciliare con la famiglia.