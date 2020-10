Covid: nuovi casi a Maiori, muore un'anziana a Capaccio La donna, malata di tumore, a seguito di un malore è stata trasportata all'ospedale di Eboli

Il contagio Covid si diffonde anche in Costiera Amalfitana. Aumentano i casi nella Divina, l' aggiornamento arriva dal sindaco di Maiori Antonio Capone che rende noti 5 nuovi contagi in città a seguito dello screening effettuato dall’ASL Salerno su circa 50 persone. Sono in corso tutte le operazioni di rito dal tracciamento della catena dei contatti. "Nelle prossime ore saranno disposti 40 tamponi per coloro i quali sono stati a diretto contatto con i contagiati. Torno a fare appello al vostro senso civico per continuare nell’opera di prevenzione quotidiana attraverso l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione Immuni App sul proprio cellulare." L'appello del sindaco Antonio Capone.

Dall'ultimo bollettino fornito dall'?Unità di Crisi Regionale sono emersi 1312 positivi, è boom di contagi ma la maggior parte sono asintomatici. 12 i deceduti per Covid dal 13 al 19 ottobre. Nella serata di ieri, invece, è deceduta una 84enne, ospite di una residenza per anziani di Capaccio Paestum. La donna, malata terminale di tumore, era stata trasportata all'ospedale di Eboli qualche giorno fa per un malore. Sottoposta ad un primo tampone era risultata negativa ma ad aggravare la sua condizione sarebbe stato proprio il virus che, resta da accertare, se sia stato contratto in corsia o precedentemente al ricovero. Al lavoro per ricostruire la catena dei contatti.