Covid: 13 positivi in un'azienda di Altavilla Silentina Sindaco di Santa Marina chiede comunicazione preventiva per l'effettuazione dei tamponi

Aumenta il contagio nel comune di Altavilla Silentina. In un’azienda metallurgica del posto sono emersi diversi contagi. 13 in tutto i dipendenti risultati positivi al Covid, di cui 8 residenti nel comune e 5 no. “Invitiamo tutti a stare tranquilli, a rispettare le regole e ringraziamo l'ASL per l'immane lavoro che sta facendo così come ringraziamo l'Ass. Dr. Francesco Cembalo e i vertici dell'azienda metallurgica stessa.” Comunicano dall’amministrazione. Nel comune sono 9 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Oltre gli 8 contagi rilevati nell’azienda metallurgica, c’è anche 1 persona in via di guarigione legata al focolaio nell'azienda conserviera.

Ancora casi Covid negli ospedali del Salernitano. E’ risultata positiva un’anziana di 84 anni ricoverata in neurologia presso l’ospedale di Polla. Dopo la notizia del suo contagio sono stati disposti tamponi per tutti il personale medico e sanitario che ha avuto contatti con la donna. Positiva anche un’infermiera di Roccadaspide.

Un nuovo positivo nel comune di Eboli, dove il totale dei casi sale a 36. “Le persone in questione – comunica il sindaco facente funzioni Luca Sgroia - sono tutte sotto stretta osservazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Asl, in regime di quarantena obbligatoria”. La Polizia Municipale, intanto, prosegue con azioni di monitoraggio e controllo del territorio. Nella giornata di ieri sono state elevate due contravvenzioni per mancato utilizzo della mascherina, controllate anche 14 attività e tre persone sottoposte all’obbligo di quarantena.

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano informa intanto che tre persone contagiate dal Covid-19 sono guarite ma è stato registrato anche un nuovo tampone positivo. “Insieme ai suoi familiari, tutti negativi, aveva avuto contatti con un soggetto contagiato.” Ha dichiarato il sindaco. Le persone in questione si erano quindi già in isolamento volontario e stamattina il Sindaco ha emesso l'ordinanza di quarantena domiciliare obbligatoria per la persona positiva e per gli altri componenti della famiglia, in attesa che vengano effettuati nuovi test dall'Asl di Salerno. Sono dunque 10 le persone attualmente contagiate dal Covid-19 a Roccapiemonte e 5 guarite dall'inizio della pandemia.

Intanto, il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato chiede all'Asl, ai medici di base e ai laboratori di analisi la comunicazione preventiva per l'effettuazione dei tamponi ai cittadini residenti nel comune: “Nell’ultimo periodo sono stati comunicati a questo Comune alcune positività di nostri concittadini, senza aver dato preventiva contezza al sottoscritto Sindaco di sottoposizione di queste persone a tampone, per sintomi sospetti e/o per contatti con persone positive al Covid. Questo mancanza di comunicazione ha impedito di adottare misure cautelative di isolamento nei confronti dei soggetti interessati, in attesa dell'esito dei tamponi stessi. Inutile sottolineare che la collaborazione tra ASL, medici di base, laboratori di analisi e Sindaco è fondamentale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus ed impedire la diffusione dei casi di contagio del virus che oggi registra un trend in forte aumento. Allo scopo si rende necessario che costoro comunichino ai Sindaci, in via cautelativa, tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo, vengono sottoposti a tampone al fine di adottare misure di isolamento, in attesa dell'esito dei tamponi stessi”.