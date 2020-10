Contagi Covid da record in provincia di Salerno: 111 positivi Amalfi: morta 85enne positiva "Si era sottoposta a tampone in un laboratorio privato"

E’ record di contagi Covid in provincia di Salerno. 111 i nuovi positivi emersi sui 1286 tamponi analizzati dai laboratori dell’ospedale Ruggi e di Eboli. In particolare,il Ruggi ha analizzato 893 tamponi, 102 di questi hanno dato esito positivo. Ad Eboli, invece, sono stati 9 i casi di Coronavirus emersi sui 393 tamponi processati. La maglia nera dell’ultimo bollettino va a Nocera Inferiore con 25 nuovi contagi. Seguono Sarno e Pagani che registrano entrambi 16 nuovi positivi. Ancora 13 casi a San Valentino Torio e 10 a Nocera Superiore.

Si allarga il contagio anche in altri comuni della provincia di Salerno. Un nuovo caso è stato registrato ad Albanella, 2 a Baronissi, 3 a Battipaglia, 1 a Castelnuovo di Conza, 1 a Castel San Giorgio, 2 a Cava de’ Tirreni, 1 a Giffoni Sei Casali, 1 a Maiori, 1 a Montecorvino Pugliano, 1 ad Oliveto Citra, 2 a Roccapiemonte, 6 a Salerno, 7 a Scafati, 2 a Siano e 1 a Valva.

Daniele Milano, sindaco di Amalfi, tramite un diretta via social poi informato di una nuova vittima Covid. “Nella mattinata di oggi siamo venuti a conoscenza di una signora di 85 anni, residente del comune, deceduta. La donna si era sottoposta qualche giorno fa a tampone presso un laboratorio privato ed è risultata positiva.” Dopo la ricostruzione dei contatti, saranno 20 i tamponi effettuati alle persone che hanno avuto contatti con la donna. Un nuovo positivo è poi emerso nell’arco della mattinata, si tratta di un uomo che ha saputo di aver contratto il virus dopo essersi sottoposto ad un tampone presso un laboratorio privato.

Proprio in merito alla situazione, la fascia tricolore sottolinea: “Da pochi giorni è possibile effettuare tamponi presso laboratori privati e in alcuni casi questi avvengono senza la richiesta del medico di base. Così facendo si mette in crisi l’Asl e il Coc che non sono a conoscenza di questi tamponi. Informare medico di base, Asl e COC aiuta nel tracciamento dei contatti. Questo è il momento di darsi una mano”