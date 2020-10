Call conference in Prefettura:"Saranno rimodulati i controlli" Prefetto di Salerno:"Misure adeguate alle recenti disposizioni anche in vista del 1 e 2 novembre"

Si è nuovamente riunito in call conference presso la Prefettura di Salerno il comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Una riunione convocata dal Prefetto Francesco Russo per riesaminare le azioni messe in atto per garantire l’attuazione e l’esecuzione delle misure anti-Covid, anche alla luce delle recenti disposizioni nazionali e regionali, che hanno disposto misure più restrittive. All’incontro hanno partecipato, oltre alle forze di polizia, il presidente della rovincia, e, in rappresentanza del comune di Salerno, l’assessore Loffredo, in rappresentanza dell’ASL, il dottor Saggese e il dottor Della Porta.

Al tavolo gli amministratori locali hanno segnalato il disagio manifestato dalle categorie dei commercianti e dei ristoratori che, avendo già sofferto la chiusura disposta nei mesi precedenti, si trovano a vivere queste ulteriori restrizioni con seria preoccupazione per il futuro delle loro attività.

Il Prefetto ha affermato che verrà nuovamente rimodulato il dispositivo di controllo attualmente in atto, adeguandolo alle recenti disposizioni, tenendo conto anche delle prossime festività dell’1 e 2 novembre che porteranno ad un incremento della mobilità sul territorio e un maggior rischio di assembramenti. Il prefetto ha, inoltre, sottolineato che il lavoro e i sacrifici fino ad ora sostenuti hanno dato proficui risultati per la provincia, ma che anche in virtù nel nuovo aumento di contagi è ancora necessario rispettare le regole e comportarsi con senso di responsabilità, non abbassare la guardia. Appello condiviso anche dai rappresentanti dell'Asl.