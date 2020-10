Scuola: genitori e alunni in piazza per la riapertura Continuano le manifestazioni contro le nuove ordinanze del governatore Vincenzo De Luca

Sindacati, genitori e alunni in piazza Amendola per di "no" alla chiusura delle scuole. E' il secondo giorno di proteste per la città di Salerno. Dopo una giornata, quella di ieri, turbolenta, a causa delle manifestazioni pacifiche messe in campo dai commercianti e imprenditori, questa mattina è toccato alle scuole.

In mattinata, sindacati, genitori e alunni hanno manifestato il dissenso sulla chiusura delle scuole, come quella elementare, e la contrarietà alla didattica a distanza. Al momento, la Campania, con l'ultima ordinanza regionale, è l'unica Regione ad aver chiuso le scuole, per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Una delegazione di persone presenti in piazza hanno avuto anche modo di confrontarsi con il sindaco Vincenzo Napoli, per cercare di trovare un punto d'incontro, sottolineando come la didattica a distanza non possa sostituire le lezioni per gli studenti.