La terra trema: scossa di terremoto a Salerno Magnitudo tra 2.9 e 3.4, la stima provvisoria dell'Istituto Nazionale

La terra trema a Salerno e in provincia. Una scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 15 di oggi, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: La stima provvisoria oscilla tra il magnitudo tra 2.9 e 3.4. La terra ha tremato per pochi secondi. Molti i cittadini che in questi momenti hanno avvertito la scossa, specialmente ai piani alti.

Non si registrano danni a cose o a persone, al momento.