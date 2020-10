Covid nel Salernitano: positivo un vigile e una docente I casi in provincia aumentano, gli aggiornamenti dei sindaci

Aumentano i contagi nel salernitano. Diversi i comuni che nella giornata di ieri hanno registrato nuove positività al Covid-19. Alta l’attenzione nel comune di Angri, dove sono stati registrati 16 nuovi contagi per 12 focolai diversi nella nostra città. “Un dato che deve senza dubbio indurci a tenere alta l’attenzione. Per questo, rispettiamo le restrizioni ma facciamo appello soprattutto al buon senso che ci ha sempre contraddistinto.” Sottolinea il sindaco Cosimo Ferraioli. “Finché ognuno farà la sua parte per se stesso e per gli altri non creiamo inutili allarmismi. Mascherina, distanziamento fisico e lavaggio frequente delle mani sono ancora le armi di difesa più indicate. Ce la faremo anche stavolta.”

Dopo esser stato covid free per circa 15 giorni, il comune di Caselle in Pittari registra due nuovi contagi. A comunicarlo è il sindaco Giampiero Di Nuzzo. “Si tratta di un’insegnante e di un suo congiunto convivente che svolge la sua attività fuori Caselle in Pittari, laddove è stata contagiata insieme ad altre colleghe di altri Comuni” dice la nota del sindaco. Entrambi erano già in quarantena da giovedì 15 ottobre. “Purtroppo, per un disguido legato al problema verificatosi al laboratorio di Eboli, solo ieri sera, dopo 9 giorni, si è avuta conferma della positività dei soggetti interessati. Ciononostante , già dal primo giorno in cui l’insegnante è stata sottoposta ad isolamento fiduciario, che ripeto risale a giovedi 15 Ottobre, la situazione è stata monitorata attentamente in tutti i suoi aspetti e, allo stato attuale, non sussistono evidenti criticità o elementi che lasciano presagire un’estensione del contagio. Pertanto invito la popolazione alla massima calma, in quanto la situazione è stata sempre attenzionata scrupolosamente , ripeto fin dal primo giorno, nonostante il ritardo dell’esito del tampone, ed è stata ed è assolutamente sotto controllo.” Ha spiegato la fascia tricolore.

Sono quattro i nuovi contagi nel comune di Roccapiemonte, uno di questo è un agente della polizia municipale. I locali della sede dei vigili in via della Pace sono già stati sanificati e tutti gli agenti, già in isolamento fiduciario, saranno sottoposti a tampone. “In caso di necessita' e/o di urgenze i cittadini possono fare riferimento ai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione e rispettare le regole. Insieme ce la faremo, ma questa e' una fase in cui c'e' bisogno di atteggiamenti responsabili" ha detto il Sindaco Pagano

Un dato importante anche a Battipaglia, dove gli ultimi 18 contagi portato il totale del cittadini attualmente positivi al virus a circa 95. Un numero che non è escluso possa continuare a salire in quanto sono attesi gli esiti di nuovi tamponi.

A Pagani, come riferito da Papa Charlie, 12 persone positive al Covid-19 e 11 guariti. Il totale, quindi, è di 118 persone positive. A Siano i casi Covid in città sono 15.

È 42 il numero attuale dei casi positivi Covid-19 a Eboli. Nel corso dei controlli da parte delle forze dell’ordine sono state multate 6 persone per mancato utilizzo della mascherina, 25 attività commerciali controllate di cui 3 sanzionate e chiuse per inosservanza dei protocolli anti-covid. Inoltre una persona è stata denunciata per non aver rispettato l'isolamento domiciliare nonostante la positività al virus.

Altri 4 casi, ancora, nel comune di Sapri. “I nuovi contagi - dichiara il primo cittadino Antonio Gentile - sembrerebbero essere scollegati tra loro e non sono riconducibili ad altri positivi già riscontrati”. Nella Valle dell’Irno, invece, un nuovo caso positivo è stato registrato a Mercato San Severino dove un cittadino è risultato affetto dal virus: si tratta di un convivente del concittadino residente nella frazione Acigliano e risultato positivo due giorni fa. Crescono i contagi anche a Siano, a seguito di un altro contagio, i casi positivi salgono a 14. Una donna è risultata positiva anche a Caggiano.

Nuovi contagi negli ospedali, a Cava sono risultati positivi due infermieri in servizio presso l'ospedale della città metelliana, insieme a un operatore socio sanitario e a tre pazienti del reparto di chirurgia generale. A Fisciano, sono 2 i nuovi casi Covid, una è un’operatrice sanitaria dell'Ospedale del Mare di Napoli, che non ha avuto nessun contatto sul territorio comunale.

Primo contagio anche ad Alfano: a comunicarlo il Sindaco Elena Anna Gerardo. La persona è anagraficamente residente ad Alfano, è asintomatica e dagli inizi di settembre è domiciliata a Sapri. Il sindaco Michele Strianese ha reso noti 3 nuovi casi a San Valentino Torio e 3 guarigioni. Attualmente, dunque, sono 44 i positivi attivi nel comune dell'Agro: le persone in isolamento domiciliare sono 42, mentre 2 le ospedlizzate.

Nove i nuovi contagi a Baronissi, ma ci sono anche cinque guarigioni. Intanto in mattinata una buona notizia: Sono risultati tutti negativi i 33 tamponi a cittadini residenti a Baronissi. Nessun nuovo positivo comunicato.

“E’ il momento della massima responsabilità per ciascuno di noi: indossiamo sempre la mascherina ed evitiamo assolutamente assembramenti.Usciamo di casa solo se veramente necessario.” Sottolinea il sindaco Valiante.