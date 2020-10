Covid, Eboli in lutto: muore 78enne allo "Scarlato" Lo ha comunicato il sindaco facente funzioni Sgroia: «Purtroppo si muore, rispettiamo le regole»

Aumentano i contagi da Covid in provincia di Salerno dove, purtroppo, si registrano anche nuovi decessi. Allo “Scarlato” di Scafati questa mattina è spirato un 78enne di Eboli che era ricoverato da giorni nella struttura ospedaliera dell'Agro. Lo ha comunicato attraverso i social il sindaco facente funzioni Luca Sgroia. «È di questa mattina la notizia che un nostro concittadino, positivo al Covid-19, ricoverato presso l’Ospedale di Scafati è deceduto. Il triste bilancio, quindi, dei nostri concittadini che non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia contro questa terribile pandemia sale a due», ha comunicato Sgroia. «In questa giornata infinitamente triste, mi stringo, insieme a tutta l’amministrazione comunale ai familiari del nostro concittadino e in segno di cordoglio ho dato disposizione di issare le bandiere del Comune a mezz’asta. Purtroppo di Covid-19 si muore e si muore anche ad Eboli. Per questo chiediamo alla nostra comunità di continuare a rispettare tutte le regole volte a prevenire la diffusione del contagio. Lo chiediamo per la propria sicurezza e per quella dei propri cari. Lo chiediamo per non doverci trovare mai più a dare notizie simili».