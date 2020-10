Coprifuoco, tensione a Salerno: blindato quartiere di De Luca Zona blindata e presidiata da agenti in tenuta antisommossa, manifestanti dispersi

Non si placano le proteste contro il “coprifuoco” e le nuove misure restrittive varate da Governo e Regione per contenere l’emergenza Covid. Anche stasera tra le strade del centro di Salerno si è snodato un corteo di protesta: i manifestanti, dopo essersi ritrovati in piazza Amendola, hanno percorso via Roma e le strade del centro storico al grido di “Libertà, libertà”, rivendicando i propri diritti e sottolineando la necessità di avere un sostentamento economico immediato.

Ma non sono mancati momenti di tensione. Una parte del corteo composta da una trentina di persone ha, infatti, deciso di raggiungere la zona del Carmine, quartiere dove risiede il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Al loro arrivo, però, il rione era già blindato e presidiato da diversi agenti in tenuta antisommossa che hanno interrotto la circolazione e circoscritto l’intera area, impedendo al corteo di avvicinarsi all’abitazione dell’ex sindaco. Durante il percorso di avvicinamento sono stati esplosi alcuni petardi e sono stati rovesciati alcuni cassonetti dei rifiuti. La situazione, al momento, sembra essere tornata alla normalità con i manifestanti che si sono allontanati.