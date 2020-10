Salerno, rispettato dpcm: saracinesche giù e locali chiusi Sono le 18 e sembra notte fonda in una delle centralissime zone della città

Sono le 18 ma sembra notte fonda. E’ iniziato oggi il primo giorno con le nuove misure anti-covid del nuovo dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Sono le 18 ma molti locali, in segno di protesta, hanno deciso di non aprire. Scattato il “coprifuoco” per i gestori via Roma, una delle centralissime zone della città, è spettrale. Solo macchine che rientrano e poche persone che, imperterrite, passeggiano per strada.

C’è silenzio. In numero maggiore solo le camionette della Polizia di Stato e gli agenti, pronti alla nuova protesta messa in atto dai commercianti e annunciata proprio per oggi alle 18.

A quest’ora, solamente un anno fa, questa via sarebbe stata trafficata. Si sarebbero uditi i lavoratori pronti a predisporre i tavoli all’esterno. Il rumore delle posate che venivano disposte accuratamente sul tavolo. Alle 18, ci sarebbe stato qualche cittadino pronto a fare un aperitivo o qualche ritardatario a prendere l’ultimo caffè della giornata, rigorosamente al banco.

Dopo un anno, questi rumori non ci sono. Ci sono gestori e imprenditori che, al contrario, iniziano a chiudere. Tavoli che entrano all’interno, posate che sono già state pulite e sistemate almeno due ore prima. Sono le 18, Salerno e i locali hanno rispettato la chiusura imposta dal nuovo dpcm. Un coprifuoco non possiamo chiamarlo, neanche definirlo lockdown ma è quello che si percepisce.