Maltempo: allagamenti nella Valle dell'Irno e nell'Agro Criticità a Mercato San Severino

Le abbondanti piogge che si sono abbattute da questa notte su tutto il territorio salernitano hanno creato diversi disagi con conseguenti problemi alla circolazione veicolare e sottopassi attenzionati. Preoccupazione nell'Agro.

Si registrano allagamenti a Nocera Inferiore, con forte innalzamento dei corsi d'acqua. Il fango avrebbe creato difficoltà ad alcuni residenti, intrappolati in casa.

Allagamenti anche a Castel San Giorgio e Sarno, dove la situazione resta sempre monitorata. Massima allerta anche nella Valle dell'Irno, a Mercato San Severino dove colate di fango scese dalle alture hanno creato problemi a diversi automobilisti.

Il sottopasso di via Faraldo è stato interdetto per allagamento, problemi anche a via Ciorani dove la strada è stata invasa dall'acqua. Interdetta per fango e detriti la zona altezza Ospizio - Piazza del Galdo, come comunicano Epi Soccorso e Protezione civile che consigliano di evitare il transito sulla Sp 309 scegliendo strade interne.

Ingrossato anche il fiume Irno a Salerno dove si registrano diversi allagamenti ma la situazione resta sotto controllo.