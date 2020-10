Covid, muore al "Da Procida" 60enne di Pontecagnano Faiano Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Lanzara. Muore anche anziana salernitana in Abruzzo

Era risultato positivo al Covid il 60enne di Pontecagnano Faiano deceduto all'ospedale "Da Procida" di Salerno. A comunicare la notizia del decesso è stato il sindaco Giuseppe Lanzara. «Questa non è certo la notizia che avrei voluto darvi stamattina ma la realtà dei fatti ci dice che Pontecagnano Faiano oggi piange un'altra vittima di questa terribile epidemia. Dire addio ad un nostro concittadino, parente, amico non è mai semplice. Esprimo alla sua famiglia le più sentite condoglianze a nome di tutta la Città. Questo deve servirci per capire, una volta per tutte, che il COVID-19 è una cosa seria, un virus che non lascia scampo e che può fare vittime anche tra i giovani. Proprio ai più giovani rivolgo un appello: c’è bisogno di osservare le regole, c’è bisogno di buon senso perché il virus può essere mortale. In queste occasioni credo sia opportuno avere rispetto per la vittima e che si lasci qui, alla famiglia, solo il proprio messaggio di cordoglio».

Intanto anche fuori regione si aggrava il bilancio delle vittime: a Campo di Giove, in provincia di L'Aquila, è deceduta una 82enne salernitana che si sarebbe contagiata proprio in Campania.