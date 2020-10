Covid: 288 i casi positivi in provincia di Salerno Sono 3246 gli attuali positivi, 1119 i guariti e 92 i deceduti

Sono 3246 gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Salerno, 1119 sono i guariti e 92 i decessi. Questo l'ultimo aggiornamento dell'Asl di Salerno, datato ad oggi, sui dati del dipartimento di prevenzione - servizio epidemiologia. L'ultimo bollettino regionale vede 288 casi in provincia di Salerno nelle utlime 24 ore.

Il tasso letalità è al 2,06 per cento. Mentre sembra che ad essere più colpiti dal virus siano gli uomini con un dato al 71 per cento, contro un 29 per cento di donne, risultate ad oggi positive.