Positiva al Covid, muore a Polla: «Combatteremo anche per te» La donna era originaria di Sala Consilina, il cordoglio del sindaco Francesco Cavallone

Il Vallo di Diano torna a fare i conti con il Coronavirus. La zona a sud della provincia di Salerno, dove a marzo fu istituita la zona rossa per cinque dei suoi comuni, piange la scomparsa di una 86enne di Sala Consilina. La donna, che era risultata positiva al virus, è deceduta in nottata all'ospedale Curto di Polla dove era stata ricoverata in Neurologia per altre patologie. Il sindaco Francesco Cavallone a nome di tutta la comunità di Sala Consilina ha espresso il suo cordoglio: «Ciao nonna Caterina, continueremo questa assurda lotta anche nel tuo nome. Che la terra ti sia lieve», il messaggio del primo cittadino che ha voluto rappresentare il cordoglio di tutta la comunità salese.