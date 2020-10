Salerno, sospensione idrica per lavori di manutenzione Ecco dove e quando

Sospensione idrica a Salenro prevista per venerdì 30 ottobre. Infatti a causa di un intervento di manutenzione in via La Mennolella, salerno Sistemi ha fatto sapere dell'interruzione dalle ore 10.30 alle ore 16.30 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via S. Calenda (solo civici nn 45 -105/A – 105/B – 105/C – 105/D – 105/E), Via La Mennolella, Via Giovanni XXIII, Via De Fugaldo, Via Seripando, (civici di numerazione dispari superiori al n° 27 e civici di numerazione pari superiori al n° 14).