Salerno, spostare le Luci d'Artista a Pasqua: la proposta Sono 8 i titolari di strutture alberghiere che hanno chiesto di spostare l'edizione 2020

Spostare, e non cancellare, la prossima edizione di Luci d’Artista ai mesi di marzo e aprile 2021: è questa la proposta dei titolari delle 8 strutture alberghiere di Salerno: Hotel Bruman, Albergo Fiorenza, Grand Hotel Salerno, Lloyds Baia Hotel, Mediterranea Hotel, Hotel Montestella, Hotel Plaza e Hotel centro congressi Polo nautico.

Questa la richiesta in forma scritta presentata dagli albergatori al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e diretta anche al governatore Vincenzo De Luca e al presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete.

Nella proposta la creazione di un evento artisti in luce e parallelo alla celebrazione delle luci d’artista; la creazione di un festival nazionale di teatro/musical in lingua inglese aperto a tutte le scuole d’Italia, sfruttando la bellezza dei Teatri cittadini; la realizzazione di un nuovo sito museale nel centro storico, dedicato alla Scuola Medica Salernitana; l’utilizzo degli spazi del vecchio Tribunale per la nascita di un nuovo sito museale in grado di ospitare il Museo dello Sbarco e di vivere al suo interno le suggestioni che si vivono oggi, ad esempio, nel centro di Berlino con la narrazione delle vicende del Muro; la creazione di strumenti tecnologici che agevolino la fruizione dei beni culturali del centro storico, particolarmente apprezzato dai turisti stranieri.