"Cena della libertà": continua la protesta dei ristoratori Domani, dalle 17, in piazza Amendola

Un po' come è accaduta in tutta Italia nei giorini scorsi, anche a Salerno, in segno di protesta, i ristoratori organizzeranno la "cena della libertà". Una tavola imbandita in segno di protesta. Questo l'ennesimo gesto organizzato per domani, venerdì alle ore 17, ai piedi della Prefettura di Salerno. Piazza Amendola, da almeno una settimana è diventata simbolo e punto di ritrovo delle proteste salernitane,

In piazza Amendola sei ore di happening con tavoli e musica. Annullato, invece, il flash mob degli artisti al Teatro delle Arti.