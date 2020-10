Prezioso Casa si fa in quattro. Anzi in nove. Nove promozioni dal 31 ottobre all’8 novembre presso i punti vendita di Salerno e Castel Volturno

Nove le promozioni previste, dal 31 ottobre all’8 novembre, presso i punti vendita di Salerno e Castel Volturno, durante il Prezioso Wedding, l’evento che caratterizzerà il novembre dell’azienda diretta da Gaetano Ambrosca. Dodici imperdibili occasioni per arredare casa e sfruttare i plus del centro arredamenti numero 1 in Europa.

Non v’è ambiente escluso da queste promozioni pronte a combinarsi tra loro al fine di rendere ancor più soddisfatte le coppie che hanno programmato il matrimonio o la convivenza per il prossimo anno e che sceglieranno il brand Prezioso Casa per concretizzare la propria idea di casa.

Acquistando, ad esempio, una cucina Stosa comprensiva di tre elettrodomestici (piano cottura, frigo, forno) ecco in omaggio una lavastoviglie Whirlpool e una lavatrice Aqualtis. A queste potrà essere aggiunta un’asciugatrice Aqualtis acquistando un ambiente giorno – da scegliere tra: parete attrezzata, madia con tavolo e sedie – e un ambiente notte.

Un piacevole gioco di combinazioni tra le promo che ha un’unica finalità: soddisfare le esigenze dei clienti e riportare un barlume di serena quotidianità nelle loro vite.

«Il momento» commenta Gaetano Ambrosca, numero uno di Prezioso Casa «è delicato per tutti, ciononostante desideriamo trasmettere un messaggio positivo confermando un evento che, ormai da anni, caratterizza la nostra programmazione. Nuove promo, nuovi ambienti, stesso spirito di sempre: emozionare il cliente e dargli la possibilità di rendere unica la propria casa con promozioni imperdibili».

Promozioni che coinvolgono pure l’area camerette – con possibilità di sconto fino al 50% e gadget del Calcio Napoli in regalo – e l’area divani, con i riflettori puntati sul catalogo griffato Preziosofà e sulle novità Calia italia.

Come sempre, grande attenzione ai social e ai momenti di intrattenimento. «Prevediamo dirette radiofoniche» dichiara Pino Valito, responsabile marketing dell’azienda «e numerose incursioni sui social. Il nostro obiettivo è regalare nove indimenticabili giorni a tutti quelli che progettano una nuova casa. Naturalmente in totale sicurezza».

I punti vendita, infatti, resteranno aperti fino alle 20:00 garantendo così il necessario distanziamento fisico – a tal proposito gli interior designer garantiranno due sole consulenze al giorno evitando assembramenti – e il rispetto delle normative vigenti.

Non che resta che fissare un appuntamento e concretizzare i propri sogni.