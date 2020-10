Salerno, l'amministrazione: "Siamo vicini ai commercianti" La nota del presidente della commissione bilancio sulle cose messe in atto per l'emergenza covid

"Siamo vicini ai commercianti, ai ristoratori, a quanti stanno vivendo a causa del Covid, un momento difficile e complicato. Come amministrazione comunale abbiamo disposto il credito d'imposta per le utenze non domestiche e quindi per le varie attività e PMI della nostra città. Abbiamo pensato di dare aiuti concreti pari a 3 milioni di euro con uno sgravio sulla tassa (tramite credito d'imposta) per le varie categorie fino ad arrivare al 50% tramite i fondi derivanti dai progetti retrospettivi approvati dalla Regione Campania. Indubbiamente si poteva fare anche una scelta diversa, sospendendo la TARI ma tale tipo di provvedimento sposta solo poco in là nel tempo la tassa (ovvero da pagare a Febbraio o Marzo), in un periodo di tempo dove purtroppo, molto probabilmente, la pandemia sarà ancora fortemente presente con tutte le restrizioni alle attività economiche che abbiamo ora".

Così l'amministrazione comunale di Salerno ha deciso di rispondere ai tanti commercianti ed esercenti salernitani che nell'ultima settimana sono scesi in piazza Amendola in segno di protesta contro le nuove restrizione imposte dal governo. L'ultima manifestazione si è svolto alle 17 e si è conclusa proprio all'ingresso di palazzo di Città, dove alcuni cittadini con megafono e striscioni hanno chiesto lo stop all'amministrazione di alcune tasse e affitti.

"L'intervento concreto di aiuti è quello che abbiamo scelto come Amministrazione, ovvero del credito d'imposta che non incide sugli equilibri, non fa aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità e tiene salvo gli investimenti in città. Questa soluzione ha consentito di evitare di far gravare sul bilancio comunale oppure a carico prevalentemente delle utenze domestiche il costo delle agevolazioni in questione. Sempre in tema TARI abbiamo riaperto i termini per l'esenzione e la riduzione spostando il termine iniziale del 15 Settembre al 15 Novembre per essere ancora una volta vicini alle fasce più deboli. Altro problema da superare è quello di non far gravare sugli altri contribuenti il costo degli sgravi da riconoscere ai settori colpiti dalla pandemia, stante l’obbligo previsto di coprire interamente i costi del ciclo integrato dei rifiuti con le tariffe. Lo spirito degli aiuti/agevolazioni è stato quello di aiutare chi ha subito nel periodo da marzo a settembre una riduzione dei propri ricavi superiore al 30%. Si è seguita la linea che troviamo nei decreti legge emessi nel corso di questo periodo. Non si ritiene che un differimento generalizzato avrebbe raggiunto lo stesso risultato. Per l'amministrazione comunale questa prima iniziativa è da considerarsi come una sperimentazione da portare avanti nei prossimi anni e in futuro potrà essere valorizzata, attivando la fiscalità di vantaggio, in particolar modo per favorire gli investimenti e di conseguenza l'occupazione. Per quanti amano far demagogia politica e avanzare proposte poco sostenibili, bisogna dire che nell’approvare i provvedimenti in materia tributaria bisogna procedere con cautela in quanto la normativa che disciplina ogni singolo tributo non lascia molto spazio agli Enti locali per riconoscere agevolazioni, esenzioni ecc., al di fuori di quelle espressamente previste nella legge stessa. In ogni caso, qualsiasi determinazione venga messa in atto, la stessa inciderà sui bilanci futuri dell'Ente e quindi ogni misura adottata dal Comune deve essere ben ponderata anche in un'ottica futura. Una riflessione a parte, meritano i finanziamenti al Teatro Verdi. Dal dibattito tenutosi è emersa una cifra di 4 milioni, riferita al Teatro Verdi, alla quale è stata data un'interpretazione che non rispecchia la realtà. L'importo in questione finanzia una molteplicità di interventi e sono per la quasi integrità relative all'utilizzo di entrate a specifica destinazione soggette a rendicontazione, quali a titolo indicativo la pulizia eseguita da Salerno Pulita, la gestione della struttura eseguita da Salerno Solidale, le utenze, tutte le attività della stagione estiva presso l'Arena del mare ecc. ed infine, proprio la stagione teatrale presso il teatro Verdi". Conclude la nota, a firma di Fabio Polverino, consigliere e presidente della Commissione Bilancio del Comune di Salerno