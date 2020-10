Halloween: bimbi mascherati e folla in strada a Salerno Pieni i quartieri e il Corso cittadino, a nulla sono servite le invettive di De Luca

Le invettive del governatore Vincenzo De Luca su Halloween non hanno spaventato le migliaia di persone scese in strada oggi a Salerno. Folla nei quartieri e su Corso e Lungomare cittadino. Diversi i bambini e i ragazzini travestiti, molti senza mascherine o con le mascherine abbassate, nonostante le raccomandazioni, ribadite anche ieri, da parte del presidente della Regione di evitare uscite non necessarie e assembramenti pericolosi.

Le dichiarazioni di De Luca, durante la sua consueta diretta Facebook, avevano anche oltrepassato i confini nazionali. L'Independent non si era lasciato sfuggire le parole del governatore su Halloween definita una "stupida americanata" e un "monumento all'imbecillità".

Il quotidiano britannico aveva riportato l'espressione di De Luca "Huge stupid Americanism" parlando della decisione di imporre il coprifuoco in occasione della ricorrenza che si festeggia il 31 ottobre.

Limitazioni che non hanno però fermato i tanti salernitani scesi in strada in queste ore. Nonostante i dati preoccupanti comunicati dall'Unità di Crisi della Regione, ben 3.669 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania.