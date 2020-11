Covid: sono 496 i positivi nel Salernitano nelle ultime ore Altri due casi a Vietri, 23 in un giorno a Cava de'Tirreni. I dati del Ministero della Salute

Sono 496 i nuovi positivi al Covid-19 a Salerno e provincia nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il Ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. Sono tre casi in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia ad oggi, sono i 6.521 casi di coronavirus su tutto il territorio Salernitano. Diverse le comunicazioni di nuovi contagi nelle ultime ore fatte dai primi cittadini: due nuovi casi a Vietri sul Mare, come comunicato dal sindaco Giovanni De Simone che portano i casi in città a 23; mentre 23 sono i casi di covid riscontrati oggi a Cava de'Tirreni.

"I dati di oggi sono significativi. 23 nuovi positivi. È vero che il numero di tamponi che facciamo è cresciuto notevolmente, che abbiamo molti asintomatici e che, fortunatamente, abbiamo 8 guariti, ma 23 positivi ci dicono che il virus circola notevolmente con il carico conseguente sulle strutture sanitarie ormai ai limiti. È, altresì evidente, che la nostra stanchezza, i tanti problemi, sociali ed economici, i messaggi contraddittori del dibattito pubblico, ci hanno un po’deconcrentati ma è arrivato il momento di interventi più decisi. Vediamo nelle prossime ore quali determinazioni saranno assunte dal Governo. Raccomando a tutti la massima attenzione e prudenza". Ha dichiarato, il sindaco Vincenzo Servalli.