Cimitero aperto a Salerno, il sindaco: "Tutto in sicurezza" In due giorni 4700 cittadini hanno commemorato i defunti. "Ringrazio per il senso civico"

"Abbiamo mantenuto aperto il Cimitero cittadino perché pensiamo che mai come in questo periodo è necessario sentirsi vicini ai propri cari che non ci sono più. È stato messo in campo un lavoro impegnativo svolto facendo ricorso a rigorose procedure per consentire la visita in massima sicurezza". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli sull'apertura del cimitero nei giorni del 1 e 2 novembre.

Sul posto pattuglie della polizia municipale, protezione civile, dipendenti comunali, addetti alla sicurezza. I visitatori sono stati monitorati all'ingresso con termoscanner. Ogni varco è stato dotato anche di postazioni con gel igienizzanti. Il numero dei visitatori è stato verificato in ingresso e in uscita per evitare il superamento della soglia massima di presenza. Nella giornata di ieri si sono recati al Cimitero 3500 persone, questa mattina 1200.

"Ringrazio, innanzitutto, i miei concittadini per i propri comportamenti e per aver saputo dimostrare, ancora una volta, forte senso civico e grande responsabilità. Un pensiero, commosso, va ai nostri defunti. A chi ha lasciato nelle nostre vite un vuoto immenso che viene colmato solo dal costante ricordo che conserviamo di loro". Conclude, il sindaco.