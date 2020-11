Tamponi e vaccini in strada: "Humanitas c'è, sindaco si muova" Le parole del consigliere Antonio Cammarota

“Con viva soddisfazione apprendiamo che la Humanitas di Roberto Schiavone ha accolto favorevolmente la nostra proposta di istituire presidi mobili attrezzati in città per i tamponi anti Covid ed il vaccino antiinfluenzale. Ora si muova il Sindaco”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca “di aver proposto nel consiglio comunale del 30 ottobre la istituzione di presidi sanitari mobili per consentire la tempestività dei tamponi e dei vaccini, atteso l’enorme carico di lavoro che l’Asl non riesce a smaltire e quindi i lunghi tempi di attesa”. “Attendere settimane per il vaccino e per il tampone vanifica l’azione sanitaria e produce danno all’economia con le quarantene preventive” conclude Cammarota, “pertanto il Sindaco si attivi immediatamente presso l’Asl recependo la disponibilità di Humanitas e di tutte le altre strutture sanitarie mobili sul territorio”.