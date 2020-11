Covid: 334 i positivi nel Salernitano nelle ultime 24 ore Assessore di Pontecagnano positiva, giunta in quarantena

Sono 334 i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, su tutto il territorio di Salerno e provincia. L'ondata dei contagi non si arresta ma anzia, arirva nei punti più disparati. Un assessore, Adele Triggiano, di Pontecagnano è risultata positiva al covid-19. L'intera giunta è stata posta in quarantena e in attesa di risultati.

Intanto, preoccupa la situazione in una casa di risposo per anziani, a Capaccio, dove solo nella giornata di ieri in 5 sono risultati positivi.