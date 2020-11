Sospensione idrica a Salerno, ecco dove mancherà l'acqua Interventi di manutenzione

Lavori di manutenzione straordinaria in via San Benedetto all'incrocio in via Sant'Alferio dove sarà necessario sospendere l'erogazione dell'acqua. Salerno Sistemi infatti informa degli interventi previsti giovedì 5 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.30, che lasceranno a secco le seguenti strade e traverse limitrofe: Via San Benedetto, Via Antonio Genovesi, Via dei Canapari, Via Roberto il Guiscardo, Via San Michele, Piazzetta Francesco Cerenza, Via Bastioni, Largo Plebiscito, Via Sant’Alferio.