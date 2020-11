Covid, chiuso il tribunale di Nocera: udienze rinviate Positivi due avvocati, il presidente dispone la sanificazione dei locali nelle palazzine B e C

Il presidente Antonio Sergio Robustella ha disposto la sanificazione del tribunale di Nocera Inferiore. Provvedimento che ha portato alla chiusura immediata degli uffici e al rinvio delle udienze in programma oggi nelle palazzine B e C. Nei giorni scorsi, infatti, due avvocati hanno fatto sapere di aver riscontrato l'infezione anche se ne sono già trascorsi alcuni dopo l'ultima frequentazione dei locali del palazzo di giustizia.

Allestita una postazione per registrare gli atti urgenti, mentre i procedimenti in corso sono slittati. Resta alta la guardia nei tribunali del territorio. Qualche giorno fa anche alla cittadella giudiziaria di Salerno era scattato l'allarme per alcuni casi di positività riscontrati nel personale in servizio, ed erano state attivate tutte le procedure del caso.