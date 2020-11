Tamponi per lavoratori Compagnia Portuale "Flavio Gioia" Ad annunciarlo il Presidente Vincenzo D'Agostino: "lavorare in sicurezza è priorità"

Tamponi naso faringeo per tutti i lavoratori della Compagnia Portuale di Salerno “Flavio Gioia”. Per garantire sicurezza ai soci-lavoratori e tutelare loro e le loro famiglie, il Presidente Vincenzo D'Agostino, ha deciso di far effettuare i tamponi antigenici a tutto il personale.

"Lavorare in sicurezza è per me una priorità - spiega - è già da febbraio ci siamo organizzarti con guanti, mascherine FFP2 e sanificazione dei locali, ricordando che i lavoratori portuali sono stati e sono tutt’oggi i protagonisti di questa pandemia. Questo è solo l’inizio di un percorso di screening periodico che effettuerò a tutti i lavoratori. Siamo le braccia che muovono la macchina del commercio. Le merci devono viaggiare e noi Portuali stiamo contribuendo, in prima linea, a garantire l’approvvigionamento essenziale e vitale a tutta la città. I lavoratori del settore marittimo e portuale sono tra quelli che per ragioni intrinseche alle loro attività possono essere maggiormente esposti a rischi riconducibili al diffondersi di epidemie o pandemie e in questa emergenza che va di ora in ora aumentando stiamo adottando tutte le misure necessarie, anche se con mille difficoltà, al contenimento e al mantenimento dell’avviamento lavorativo.

Distanziamento sociale e dispositivi di sicurezza sono essenziali - sottolinea D'Agostino - per prevenire qualsiasi contagio e rivolgo un appello a tutti i cittadini di Salerno di osservare queste disposizioni.

Ringrazio L azienda SynLab, il piu` grande gruppo europeo di diagnostica medico sanitario, per aver svolto in maniera professionale il suo compito. SYNLAB fornisce un approccio multidisciplinare per una diagnostica rapida, di alta qualità`, efficiente e accurata nel campo della Medicina Umana, della Farmaceutica, e dell’Analisi Ambientale. Mi auguro che questo periodo passi in fretta ma nel frattempo voglio ricalcare tutti i sacrifici, la disponibilità e la flessibilità dei soci della Compagnia Portuale che stanno facendo sforzi disumani per garantire un servizio indispensabile a tutti i cittadini di Salerno".