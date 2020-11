Il comune di Salerno avrà la sua Usca Antonacchio: “Un punto di riferimento importante per i cittadini”

“Il comune di Salerno con 135.000 abitanti circa avrà a breve il servizio di Unità Speciale di Continuità Assistenziale”. A comunicarlo è il segretario generale della Cisl Fp di Salerno Pietro Antonacchio che continua: “il sistema messo in campo si sta dimostrando fondamentale a garantire assistenza specialistica a casa attraverso il potenziamento delle attività territoriali, fondamentale per rafforzare la messa in rete di tutta la filiera sanitaria, in questo particolare momento ma ovviamente da strutturare definitivamente a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Con il coinvolgimento dell’esercito e grazie alla massima attenzione sulla materia da parte dei dirigenti sanitari del distretto di Salerno, è stata individuata la sede dell’Usca presso la piscina Vigor sita in Via Lungomare della Litoranea che a breve comincerà a funzionare e quindi tutti i cittadini avranno un punto di rifermento a cui potersi rivolgere per ogni problema riguardo anche alla presa incarico domiciliare dei pazienti colpiti dal Covid” conclude Antonacchio.