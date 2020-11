"Così ci siamo reinventati per resistere alla crisi" Appuntamento oggi su Ottochannel, canale 696, con il programma Campania 4.0

Nuovo appuntamento oggi su Ottochannel con Campania 4.0, il format dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata spazio al mondo delle imprese, dai dati alle iniziative messe in campo dagli imprenditori per resistere alla crisi.

Con il delegato regionale dei giovani della Confcommercio Campania, Giuseppe Venturiello ampia panoramica sui numeri tra difficoltà e prospettive per il settore ma anche sulla necessità di “riprogramma sin da ora la ripartenza”.

A seguire la storia di chi sta provando a reinventarsi per superare anche questa fase. Un viaggio che porta a Fisciano, in provincia di Salerno, con la storia di Villa Gloria rinomato ristorante dedicato al le cerimonie e all'alta ristorazione che ha deciso di sperimentare anche l'arte della pizza gourmet. Un racconto lungo tre generazioni che parte dal papà, incontra sulla strada anche il grande Totò fino ad arrivare ai giorni nostri alla grinta e la tenacia di giovani imprenditori pronti a mettere in campo tutto l'ingegno e la voglia di andare avanti puntando sempre su prodotti a chilometro zero ed i sapori del territorio campano.

Poi la rubrica 'Incontro con l'autore': ospite di oggi la scrittrice Letizia Vicidomini autrice del noir 'Lei era nessuno'. Infine spazio al gusto e alla buona cucina. Campania 4.0 andrà in onda oggi alle ore 13 sul canale 696, in replica alle 19 e alle 21.

Restate sul 696!