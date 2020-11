Covid, sindaco: "Ad ottobre impennata di contagi" VIDEO | A rischio chiusura anche piazza Abate Conforti. Le parole del sindaco

"Nel mese di ottobre abbiamo registrato una importante impennata di contagi che ha portato a più di 180 casi in città. I primi giorni di novembre registrano un incremento di 5 o 6 nuovi positivi solo a Salerno". Queste le parole del sindaco, Vincenzo Napoli, sulla epidemia Covid-19 in città. I nuovi contagi hanno spinto il primo cittadino a chiedere al Prefetto la convocazione di un tavolo per l'ordine e la sicurezza. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, si terrà l'incontro da remoto, per discutere e concordare le azioni da mettere in campo per garantire il rispetto di quanto previsto per il contenimento della pandemia, ovvero l'uso della mascherina, il distanziamento e la sicurezza nelle zone perimetrate e chiuse quali la villa Comunale e il lungomare nonché per il controllo e il rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità dopo le ore 22.

Tra le scelte del sindaco anche quella suggerita dal governatore Vincenzo De Luca, di chiudere Lungomare, parchi, ville e zone dove c'è più rischio di creare assembramenti, sopratutto nel fine settimana.

"Siamo in una condizione di impennata, fortunatamente circoscritti. Dobbiamo fare in modo che la situazione resti sotto controllo. Questo lo si fa rispettato le regole, con azioni più decisive come quelle di chiudere il fine settimana le passeggiate del Lungomare. Verificherò se ci sarà la necessità di chiudere altre aree come piazza Abate Conforti". Ha dichiarato il primo cittadino.