"Per il governo siano fantasmi" la protesta dei commercianti In strada il settore moda e gioielleria salernitana

Coperti da lenzuola bianche, invisibili come fantasmi. Si sentono così gli operatori del commercio del settore moda e gioielleria salernitani. Ieri sera protesta silenziosa organizzata da Confcommercio Campania anche a Salerno, in piazza Portanova. I commercianti lamentano depositi pieni e merce invenduta, con un calo drastico delle vendite che rischia di farli chiudere per sempre.

Chiedono aiuti concreti per superare il duro momento di crisi che stanno vivendo ormai da mesi. Dopo il primo lockdown, scansato un secondo stop, denunciano una situazione di stasi che comunque getta il settore in una crisi nera.