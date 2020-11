De Luca Jr incontra gli albergatori: tutte le proposte "Sostengo e condivido la scelta di spostare l'edizione 2020 di Luci d'Artista in primavera"

Stamani presso la sede del Partito Democratico in via Manzo a Salerno, l’on. Piero De Luca ha incontrato una rappresentanza degli albergatori del territorio. Al tavolo di confronto si è discusso delle misure di sostegno economico stanziate dal Governo Nazionale e delle strategie condivise, utili a rilanciare il turismo a Salerno.

“Ho accolto con piacere- ha spiegato il deputato Dem- la richiesta di incontro da parte dei rappresentanti della categoria degli albergatori della città. Per il loro settore, a livello nazionale, ho sostenuto e continuerò a farlo, alcune misure decisive: i contributi a fondo perduto che arrivano fino al 200% del ristori ottenuti con il precedente Decreto Rilancio, l' indennità -una tantum- per i lavoratori che non hanno altre forme di sostegno, il supporto per il pagamento degli affitti con il credito di imposta,l'annullamento e la cancellazione della seconda rata dell' Imu, la cassa integrazione estesa per altre sei settimane e gli sgravi contributivi per i dipendenti che non vengono posti in cassa integrazione.

Inoltre, raccogliendo le loro sollecitazioni per la città di Salerno, ho condiviso la proposta dello slittamento dell'evento Luci D'Artista nel periodo primaverile. Sarebbe utile non perdere questa opportunità di forte presenza turistica nel nostro territorio che non puo' svolgersi in questo periodo di emergenza sanitaria".