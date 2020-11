Fonderie, i manager al contrattacco: «Basta mistificazioni» Assoluzioni per 8 capi d'imputazione su 9 nella sentenza di rito abbreviato emessa dal tribunale

La sentenza emessa - all’esito di giudizio abbreviato - dall’ufficio del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno assolve "perché il fatto non sussiste" Guido Pisano, Renato Pisano, Ciro Pisano e Ugo Pisano dai reati di scarico di acque reflue inquinanti, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, emissioni nocive in atmosfera, danneggiamento di beni pubblici, gettito di cose idonee a molestare le persone, violazione della normativa antincendio e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo sottolinea, in una nota, il management dell'azienda di Via Dei Greci.

Nello stesso provvedimento gli imputati Setaro e Fossati, difesi dagli avocati Erminio Cioffi Squitieri, Matteo Pagani e Vera Cantoni, vengono assolti dai reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica in atti pubblici loro contestati, il che «conferma che l‘Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alle Fonderie nel 2012 non era frutto di alcuna illecita pattuizione .La sentenza, dunque, assolve gli imputati persone fisiche da otto capi di imputazione su nove - ribadisce la proprietà -, condannandoli solo per la contravvenzione di gestione illecita di rifiuti non pericolosi (così derubricando l’originaria contestazione) . La sentenza esclude, inoltre, la responsabilità amministrativa delle Fonderie Pisano & C. SpA “per tutti gli illeciti amministrativi alla predetta persona giuridica contestati, perché il fatto non sussiste”. La sentenza rigetta la richiesta di risarcimento del danno di tutte le persone fisiche (erano centinaia) che si erano costituite parti civili, riconoscendo così l’inesistenza di danni alle persone fisiche intervenute nel processo». Per gli imputati è scattata anche un'ammenda di 11mila euro (sospesa) e una provvisionale di 3mila euro da corrispondere al ministero dell'Ambiente.

«Da quanto si coglie nel dispositivo si può affermare come la sentenza riconosca la totale estraneità delle Fonderie Pisano rispetto al paventato quadro di inquinamento del territorio e di compromissione della pubblica incolumità sbandierato per anni - senza alcun fondamento - da soggetti collettivi e singoli individui che evidentemente hanno preso iniziative e intonato dichiarazioni totalmente esulanti da ogni reale ricognizione dei fatti. In queste ultime ore dobbiamo, purtroppo, constatare la diffusione di interpretazioni - a commento della sentenza - totalmente dissaldate da essa e tali da indulgere verso una sua mistificazione. Tutto ciò porterà inevitabilmente all’avvio di energiche azioni legali perché venga una volta per tutte rimarcata l’intollerabilità di condotte che non si fermano neppure al cospetto di sentenze che parlano da sole e non hanno bisogno di essere capziosamente interpretate. Non si dimentichi come tutti gli imputati siano stati assolti da tutte le ipotesi di inquinamento ambientale loro contestate e di come siano state escluse responsabilità persino per le emissioni di cattivi odori», la dura presa di posizione della proprietà.

A chiedere il rito abbreviato i legali rappresentanti delle Fonderie Pisano Giulia Buongiorno, Guglielmo Scarlato, Lorenzo Lentini, Enrico Follieri e Alfonso Furgiuele. «La sentenza è una risposta, sia pure circoscritta al primo grado, a quanti hanno rappresentato le Fonderie come luogo produttore di effetti nefasti per il territorio e per le persone che lo abitano. L’ intonazione di ricostruzioni evocanti effetti tragici ancora una volta si infrange su pronunce dei Tribunali e, ciononostante , continua a sfogarsi sugli organi di informazione, laddove, evidentemente, è più facile sfuggire al confronto con la cruda verità dei fatti e delle prove. Resta ferma l’intenzione, in ogni caso, di procedere a una nuova localizzazione del sito produttivo, ricordando l’assoluta estraneità delle Fonderie Pisano rispetto a situazioni non corrispondenti al rispetto delle normative vigenti», conclude la nota della proprietà dell'opificio di Fratte.