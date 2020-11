La Nostra Libertà lancia l'iniziativa "Dad Scuola Solidale" Operativo un punto di raccolta e consegna computer da dare in donazione alle famiglie

“La didattica a distanza penalizza molte famiglie che non hanno il computer, La Nostra Libertà farà come sempre la sua parte”. Lo afferma l’associazione La Nostra Libertà con il delegato Luigi Taverni e il capogruppo al Comune Antonio Cammarota, i quali annunciano che “dalla prossima settimana sarà operativo un punto di raccolta e di consegna di computer portatili usati e dismessi ma ancora idonei per l’accesso internet che ognuno vorrà concedere in donazione o in comodato alle famiglie che ne facciano richiesta”.

“Chi ha un vecchio pc portatile che non usa più e vorrà donarlo o prestarlo a famiglie in difficoltà potrà recarsi tutti i giorni nella sede di via Lucio Petrone 69, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00”, concludono Taverni e Cammarota, “e così le famiglie che ne richiederanno in uso”